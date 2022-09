10 notícias que marcaram o dia

Em direto. Segundo dia de votações do Orçamento: propostas do BE sobre Saúde e Trabalho voltam a ser chumbadas

A maratona de discussão e votação do Orçamento do Estado artigo a artigo na especialidade começou na sexta-feira e segue até quarta. O guião tem 750 páginas. A versão final é votada na quinta-feira e ainda não tem aprovação garantida. Tudo depende do que acontecer até lá. Veja AQUI, minuto a minuto, a evolução das discussões.

DGS está a analisar regras para prisões e para o Congresso do PCP

Instada a comentar dois dos temas que têm dominado a pandemia nos últimos dias, Graça Freitas remeteu respostas concretas para os próximos dias. Mas sobre as prisões, lembrou, “deve aplicar-se a estes contextos as mesmas regras que a outros contextos”.

Ordem dos Médicos quer que restrições de circulação entre concelhos sejam alargadas ao período entre as duas “pontes”

Na sequência das medidas anunciadas este sábado após o Conselho de Ministros, o Gabinete de Crise para a covid-19 da Ordem dos Médicos pede ao Governo que equacione a possibilidade de manter as restrições de circulação entre concelhos nos 12 dias das duas pontes, ou seja, desde as 23h do dia 27 de novembro até às 5h de 09 de dezembro, mantendo as exceções já previstas.

Covid-19: vacina de Oxford tem eficácia média de 70% (e vai ser mais barata e mais fácil de armazenar do que as da Pfizer e Moderna)

d.r.

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford tem uma eficácia média de 70,4%, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira. Estes são resultados provisórios dos ensaios clínicos em grande escala desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil, diz a AstraZeneca.

Fisco alerta para mensagens falsas enviadas a contribuintes

A Autoridade Tributária e Aduaneira alertou hoje os contribuintes, numa mensagem no portal das finanças, para o envio de mensagens falsas para o telemóvel nas quais é pedido que se carregue em 'links' que são fornecidos. "Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas".

Poluição atmosférica tirou a vida prematuramente a perto de 10 mil pessoas em Portugal em 2018

O mais recente relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA) revela que a má qualidade do ar tirou a vida prematuramente a cerca de 507 mil pessoas nos 28 países da União Europeia (UE), em 2018. Em Portugal, estima-se que 9.794 homens, mulheres e crianças tenham morrido antes de tempo devido à poluição atmosférica provocada sobretudo por elevadas concentrações de dióxido de azoto (NO2), de ozono troposférico (O3) e de partículas finas (PM2.5). Os dados agora divulgados permitem perceber que a população urbana exposta a concentrações de dióxido de azoto acima dos níveis limite estabelecidos na UE mais que triplicou entre 2014 e 2018 (de 0,8% para 2,6%) em Portugal.

Brexit. Sessão extraordinária a 28 de dezembro para aprovar eventual acordo

As negociações de alto nível entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido sobre o acordo pós-Brexit continuam esta segunda-feira por videoconferência, após terem sido suspensas na quinta-feira, devido a um caso de covid-19 na equipa comunitária.

O Parlamento Europeu (PE) terá de se reunir numa sessão extraordinária a 28 de dezembro para aprovar um eventual acordo pós-Brexit, caso exista entendimento entre o Reino Unido e a União Europeia, confirmaram dois eurodeputados esta segunda-feira.

Patrões não garantem folgas antes dos feriados

d.r.

Ao apelo feito este sábado por António Costa, para que as empresas suspendam atividade a 30 de novembro e a 7 de dezembro, os patrões admitem não ter ainda uma resposta e não se comprometem com folgas antes dos feriados. Ao "Jornal de Notícias", a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) assumiu que a decisão é uma incógnita e que é necessário olhar para as quebras na produção, caso os patrões avancem com as duas folgas.

Trinta mulheres assassinadas até meados de novembro, metade por violência doméstica

O Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA) contabilizou 30 mulheres mortas entre 1 de janeiro e o dia 15 de novembro, 16 das quais em contexto de relações de intimidade, um valor abaixo das 21 registadas em 2019.

Covid-19. Mais 4044 infetados, 74 mortes e 3908 recuperados em Portugal nas últimas 24 horas

O total de internados atinge um novo máximo: são agora 3241, mais 90 nas últimas 24 horas. Aliás, nos últimos dois dias, o saldo é de mais 216 hospitalizados. No que toca ao subgrupo dos internados em cuidados intensivos (UCI) também se regista um aumento de sete pessoas e um novo máximo: 498 pessoas em UCI.