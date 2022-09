Covid-19: Investigados vários casos de reinfeção ou reativação do vírus

O Instituto Ricardo Jorge está a receber dezenas de pedidos para investigar casos de doentes com covid-19 que ficaram negativos e meses depois voltaram a ter sintomas da doença. O episódio mais recente é o de uma fisioterapeuta de Lisboa testada nos laboratórios Germano de Sousa. Os investigadores admitem duas possibilidades: a reinfeção ou a reativação do vírus no organismo.

Os casos de reinfeção são raros — no mundo há menos de dez cientificamente demonstrados, com a sequenciação total do genoma dos vírus provando que não são o mesmo —, e os cientistas acreditam que a reativação do SARS-CoV-2 no organismo é a explicação mais plausível para a ‘covid sucessiva’. Doutorado em biologia molecular, o especialista do INSA explica que a reativação traduz que o vírus nunca chegou a sair do organismo. “Escondeu-se, permanecendo com uma carga viral não detetável pelo PCR, após a primeira infeção, e o teste dá negativo. Depois, por alguma debilidade no sistema imunitário, volta a replicar-se, e os sintomas reaparecem, assim como o teste positivo.”

