Confinamento: jovens adultos sentiram mais solidão do que idosos

O impacto psicológico da pandemia e das medidas de confinamento e distanciamento social impostas para a combater foi maior nos jovens adultos do que no resto da população. De acordo com um inquérito realizado entre abril e final de setembro pela Escola de Medicina da Universidade do Minho, 36% dos portugueses entre os 18 e os 30 anos sentiram um agravamento do stresse e do sentimento de solidão, uma percentagem considerada “desproporcionalmente elevada” face às restantes faixas etárias, incluindo a dos idosos, em que menos de um terço dos inquiridos reportou o mesmo.

“Outros estudos realizados em Portugal já apontavam para um impacto particular sobre os jovens, mas olhávamos para esses dados com reservas porque podiam estar relacionados com a amostra. Neste momento, já é um dado muito consistente e tudo indica que foram, de facto, mais afetados pela pandemia do que outras faixas etárias”, diz o psiquiatra Pedro Morgado, professor na Universidade do Minho e um dos investigadores envolvidos no estudo, a par com Sofia Brissos, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.