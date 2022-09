Resíduos com destino marcado  

As câmaras vão multar quem não separar o lixo?

As câmaras já podem multar quem não coloca o lixo no sítio adequado. Nem todas o fazem, mas Lisboa, Porto, Albufeira ou Funchal, por exemplo, têm regulamentos que o permitem. Na capital, a coima por despejo de resíduos indiferenciados nos contentores para reciclagem de papel, plástico ou vidro pode ir de €50 a €1000, no caso de pessoas singulares, e de €150 a €8 mil no caso de coletivas. As multas têm sido aplicadas quando o infrator é apanhado em flagrante ou quando há alguma prova que o identifique no local. As coimas futuras serão definidas nos regulamentos municipais.

