“Há garantia de que os migrantes não vão ser fundamentalistas? Não, mas há a certeza de que é pela humanização e integração que prevenimos”

A pergunta é feita muitas vezes a Márcio Gagliato: “Há garantias de que quem chega aos novos países não vai dar origem a movimentos fundamentalistas?”. O psicólogo e responsável pelo Programa de Apoio e Formação da UNICEF em Portugal às crianças não acompanhadas dá sempre a mesma resposta: “Garantias não há”. Mas há um certeza: “Sabemos que são estes passos de humanização que melhor previnem, assim como são os atos de violência, separação ou segregação que mais alimentam o que não queremos que aconteça.”

Nesta sexta-feira em que se assinalou o World Children’s Day, com o 31º aniversário da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, a Unicef - que em conjunto com a Pordata publicou uma “fotografia daquilo que são as crianças em Portugal” - revela que só no ano passado 46 menores desacompanhados pediram asilo internacional em território português. Um número que em 2020 deve ser mais alto, uma vez que só até agora já chegaram ao país 47 crianças e jovens sem família que se encontravam nos campos de refugiados gregos.

Márcio Gagliato está a formar as equipas que vão trabalhar com as crianças acolhidas em Portugal. Além de psicólogos e outros técnicos está ainda previsto que haja professores primários a integrarem os grupos de trabalho. “É necessário um compromisso a longo prazo. Tenho muita tranquilidade neste projeto, mas há coisas que ainda não começaram, como, por exemplo, a forma como vamos incluir a comunidade no processo de integração.”

Lembrando que este é um grupo de crianças e jovens que passaram por “vivências adversas e violentas, com sobrevivências dramáticas”, o psicólogo defende a necessidade de se falar em reabilitação.

“Sem integração efetiva numa sociedade, com direitos, perspetivas, possibilidades e laços, a reabilitação fica muito prejudicada. Não basta estar num ambiente favorável em termos de estruturas. A construção de um relacionamento não parte só dos menores, parte também da comunidade”, refere. E continua: “Não podemos esquecer que estamos a falar de crianças que vêm de uma realidade cultural extremamente diferente - não só a língua e religião. E o acolhimento desta pessoa tão diferente é uma oportunidade de evolução da comunidade que precisa de ser trabalhada através de um processo de sensibilização. Ao mesmo tempo e por mais dramáticas que sejam as histórias, não podemos permitir que isso se torne um rótulo. Temos de chegar a um ponto em que, independentemente de tudo, estas crianças são crianças. Não são crianças refugiadas, não são crianças desacompanhadas. São crianças vulneráveis. Não há um aditivo. São apenas crianças”.

O que vai acontecer às crianças que chegam?

O primeiro grupo chegou há quatro meses e desde então tem estado em instituições de acolhimento na região de Lisboa, um apoio prestado pela Cruz Vermelha, uma das várias entidades que estão a trabalhar em parceria com o Estado neste processo. A segunda fase, refere Beatriz Imperatori, diretora executiva da Unicef Portugal, passa por aos poucos abrir as portas destes jovens à comunidade. E isso implica sair das instituições.

“Existem algumas possibilidades mas o mais importante é pensar em soluções adaptadas a cada criança: têm idades, percursos, maturidades, autonomia e projetos de vidas diferentes”, começa por explicar, defendendo que a resposta deve ser adaptada a cada caso. “Podemos de facto estar a falar da solução das famílias de acolhimento mas há todo um processo de acompanhamento das famílias porque, no começo, somos todos voluntariosos mas há que ser mais que isso. Há que garantir estrutura, capacidade e há uma preparação. Por outro lado falamos muitas vezes em crianças mas muitos deles já são jovens de 16 ou 18 anos que têm alguma maturidade e autonomia. Nestes casos podemos falar também numa solução de apartamento de autonomia.” São casas preparadas para receber os jovens em que há alguém mais velho que os acompanha e que ajuda. “É um tipo de intervenção diferente em que vão aos poucos ganhando independência e realizando o resto do seu projeto de vida.”

Seja qual for a reposta aplicada a cada um dos 47 jovens, alerta a diretora da Unicef, é urgente que o “processo administrativo-burocrático-legal-jurídico” ande ao mesmo ritmo que a realidade. “O processo corre em paralelo e só quando está terminado é que possível a criança realizar o seu projeto de vida.” O objetivo, acrescenta ainda, é que “qualquer um destes jovens consiga sentir-se realizado como qualquer criança que nasceu em Portugal”, defende. “Além disso pode ser também uma oportunidade para olharmos uma vez mais para o sistema de proteção infantil, que à partida sabemos que tem fragilidades, e reforçá-lo e melhorá-lo.”

tiago miranda

No total já chegaram a Portugal 47 menores desacompanhados dos campos de refugiados na Grécia. Têm quase todos entre 15 e 17 anos - apenas um é mais novo e encontra-se na faixa etária entre os dez e os 14 anos. A maioria são rapazes, apenas duas são raparigas. Fugiram do Afeganistão, Egito, Irão, Paquistão, República Democrática do Congo e Gâmbia.

O primeiro grupo (25 crianças não acompanhadas) aterrou em Lisboa a 7 de julho. Foram todos acolhidos em Lisboa. O segundo grupo (27) chegou a 30 de outubro, uma parte ficou na capital enquanto os restantes foram distribuídos por centros de acolhimento em Braga e na Nazaré.

Portugal mostrou-se disponível para receber até 500 menores, após a Grécia ter feito um apelo aos Estados-membros para acolherem parte dos menores não acompanhados que estão nos campos de refugiados. O Expresso sabe que o terceiro grupo deve ainda chegar antes do final do ano.

No total são 2002 menores que vão ser recolocados pelos Estados-membros. Depois de Alemanha (920) e Portugal (500) segue-se França, que vai receber 350. Entram também neste compromisso conjunto Bélgica, Bulgária, Croácia, Finlândia, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo e Eslovénia.

O programa de recolocação destina-se a transferir dos campos de refugiados da Grécia sobretudo crianças e adolescentes não acompanhados, “mas abrange também as crianças com problemas de saúde graves e outras vulnerabilidades e os membros da sua família nuclear”. Neste caso são considerados “problemas de saúde graves” doenças “crónicas, incuráveis, que provocam deficiências e/ou incapacidades graves e/ou implicam custos de cuidados de saúde elevados”. Não são abrangidos os jovens cujo pedido de asilo já tenha sido aceite e que beneficiem do programa de reagrupamento familiar (por exemplo, entre os 25 que Portugal já recebeu nenhum deles tem laços familiares à Europa).

A Comissão Europeia presta apoio financeiro e operacional à Grécia e aos Estados-membros participantes e conta ainda com o apoio do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Até junho estavam na Grécia cerca de 4.800 crianças e adolescentes não acompanhados, um terço dos quais nas ilhas e dois terços no continente. Cerca de 10 % dos menores têm menos de 14 anos, enquanto mais de 70% têm entre 16 e 18 anos de idade; mais de 90% dos menores não acompanhados são rapazes. São sobretudo do Afeganistão, do Paquistão e da Síria. Muitos fugiram também do Egito e do Bangladesh.