Cerca de 275 toneladas de resíduos vão parar todos os meses aos nossos esgotos e não deviam

Cerca de 275 toneladas de resíduos de máscaras descartáveis, toalhetes, preservativos, cabelos ou cotonetes, entre outros, são deitados indevidamente pela sanita abaixo todos os meses, entupindo o sistema de tratamento de esgotos . A informação é da empresa Águas do Tejo Atlântico, que serve cerca de um quarto da população portuguesa, que se defronta com a necessidade frequente de desentupir as redes das estações de tratamento de águas residuais que gere.

Este número equivale a um aumento de 6% da concentração destes resíduos nas águas residuais tratadas — que passou de uma média de 260 toneladas por mês, antes da pandemia, para 275 toneladas por mês, desde março de 2020. Segundo fonte oficial da Águas do Tejo Atlântico este “é um aumento significativo e que se deve sobretudo pela deposição errada nas sanitas de toalhitas, máscaras e luvas”. Estes resíduos já são apanhados na segunda etapa dos sistemas de tratamento, já que numa primeira "rede" são retirados produtos de maior dimensão que vão parar aos esgotos, como fraldas ou outros objetos que se pensaria impossível sequer descerem pela conduta de esgoto das casas.

Para alertar os cidadãos para o que não podem deitar pela sanita abaixo, a empresa pública aproveitou o Dia Mundial do Saneamento, que se celebrou esta quinta-feira, para realizar várias ações que promovem boas práticas ambientais na relação das pessoas com o que mandam para o esgoto.

“Pensando na eficácia do serviço invisível” prestado pelas ETAR, que também são “fábricas de água” — já que reutilizam água de esgoto tratada para rega de jardins e de produtos agrícolas e para a lavagem de ruas —, a empresa pública que gere o sistema de tratamento de esgotos de 23 municípios da região da grande Lisboa e Vale do Tejo lançou uma campanha a alertar para o que devemos ou não colocar na sanita. Entre as diversas ações em marcha, está a circular com o Expresso um “pendurante” em formato de tampo de sanita para ser colocado na portas das casas de banho, para que as pessoas não se esqueçam do que deve ou não ir pela sanita abaixo.

Do suporte distribuído com o Expresso a mupis espalhados pela cidade de Lisboa, a campanha prossegue nas redes sociais e em ações associadas ao Programa Eco-Escolas e à Associação Bandeira Azul. É que “o mar começa aqui”... nos esgotos das nossas casas e nas sarjetas das nossas ruas.