Médicos pedem suspensão de cirurgias não prioritárias

Face à diminuição do número de camas disponíveis nos serviços de internamento de vários hospitais do país, os médicos intensivistas sugerem que as cirurgias consideradas não urgentes sejam adiadas. Ao "Público", Artur Paiva, presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a covid-19, defendeu que "é absolutamente fundamental que seja diminuída, ou até suspensa, a atividade cirúrgica eletiva não prioritária, aquela em que o cidadão não vê o resultado clínico prejudicado pelo diferimento".

Artur Paiva admite que as administrações regionais de saúde (ARS) das várias regiões do país "não têm uma pressão tão grande como a ARS Norte, mas é possível que venham a ter e para já são um excelente backup para quando haja necessidade de transferência inter-regional de doentes". Aliás, "fortalecer" o transporte inter-regional dos doentes em estado crítico é outra das prioridades apontadas pelos médicos. Para isso, diz Artur Paiva, "é preciso que a capacidade de transporte de doentes seja redimensionada para responder ao aumento da procura".

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a taxa de capacidade está entre os 90% e os 95% e, em média, os doentes infetados ficam internados nos cuidados intensivos durante três semanas.

"Santa Maria ainda não está no limite da capacidade de medicina intensiva, mas só vai ser possível à custa do abrandamento ou até da suspensão da atividade não prioritária", explicou ao "Público" João Ribeiro, diretor do serviço de Medicina Intensiva. Além disso, será necessário "mobilizar profissionais de outras áreas".