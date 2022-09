Lares. Brigadas de Intervenção Rápida ativadas 93 vezes desde outubro

Criadas para atuar em caso de surto nos lares, as Brigadas de Intervenção Rápida (BIR) já foram ativadas 93 vezes desde outubro, mês em que começaram a funcionar. Mantêm-se, no entanto, as dificuldades na contratação de profissionais, segundo avançou Joana Picão, gestora da Cruz Vermelha Portuguesa do programas das BIR, ao "Jornal de Notícias".

"A CVP está no terreno a contratar pessoas para as brigadas, mas também as instituições para suprir baixas. O mercado não é infinito", explicou Joana Picão, dando o exemplo das duas equipas de intervenção rápida de Beja, onde existem apenas dois profissionais dessa cidade. Os restantes elementos "são deslocados de outros distritos". No mercado, acrescentou a Cruz Vermelha Portuguesa, faltam "ajudantes de ação direta, que cuidam dos idosos, e enfermeiros".

Até à semana passada estavam ainda no terreno 47 BIR. A maioria está na região Norte, uma zona "com muitos surtos em simultâneo". Ao "Jornal de Notícias", o Instituto da Segurança Social indicou que neste momento estão integrados "cerca de 400 elementos, incluindo 20 médicos e 50 enfermeiros".