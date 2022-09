Há excesso de açúcar e sal nas bolachas e nos cereais de pequeno-almoço

A maioria das bolachas e dos cereais de pequeno-almoço analisados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) tem níveis de açúcar e de sal superiores aos recomendados pela Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável. "98,3% das bolachas e 89,2% dos cereais de pequeno-almoço estavam rotulados com teores de sal e/ou açúcar superiores aos desejáveis", concluíram os investigadores do Insa, citados pelo "Público".

Da análise de 594 bolachas ,a equipa de investigadores encontrou uma mediana de 25g/100g de açúcar e 0,7g/100g de sal. Já nos 167 cereais de pequeno-almoço analisados, a mediana fixou-se nos 21g/100g para o açúcar e nos 0,5g/100g no sal. Estes valores estão acima do recomendado, tendo em conta que as metas estabelecidas pela Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS) definem teores máximos de açúcar de 5g/100g e a dose recomendada de sal varia entre 0,2g/100g e 0,3g/100.

A percentagem de bolachas e cereais que cumprem as metas definidas para o consumo de sal e de açúcar é muito pequena. Segundo os investigadores, "apenas dez (1,7%)" bolachas e 18 (10,8%) cereais cumpriram os requisitos em simultâneo.

O resultados demonstram, no entanto, "que é possível atingir as metas propostas, pelo menos para algumas subcategorias destes produtos, e que é desejável uma reformulação progressiva pela indústria, tendo em consideração o elevado consumo destes alimentos".