10 notícias que marcaram o dia

Mudanças no Código da Estrada. Carta de condução e documentos do carro passam para formato digital

De acordo com o projeto de decreto-lei do Governo, os documentos habituais, como o registo de propriedade, o certificado do seguro e a ficha de inspeção, terão uma versão digital. No entanto, se as autoridades não tiverem os equipamentos para ler os documentos, o condutor terá de apresentar versão em papel numa esquadra ou num quartel

Vacina covid-19 da Moderna: estudos preliminares apontam para quase 95% de eficácia

A empresa de biotecnologia Moderna anunciou esta segunda-feira que a vacina que está a desenvolver contra o novo vírus apresentou, nos mais recentes testes clínicos realizados, uma eficácia de 94,5% na prevenção da doença, incluindo nos casos mais graves.

Covid-19. Açores com uso obrigatório de máscara na via pública a partir de terça-feira

Os Açores implementam a partir desta terça-feira a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços e vias públicas por pessoas com idade a partir dos 10 anos, anunciou o Governo Regional

MEO, NOS e Vodafone sobem preços 3,3% e simultaneamente baixam velocidade, aponta Anacom

d.r.

Entre outubro e novembro deste ano, a MEO, a NOS e a Vodafone aumentaram as mensalidades das suas ofertas em pacote de internet, televisão e voz fixa em 3,3%, o equivalente a um euro. Simultaneamente os operadores baixaram a velocidade de 100 Mbps para 30 Mbps.

Morte no aeroporto: diretora do SEF admite “situação de tortura evidente” ao cidadão ucraniano

A diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) admite que a morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, da qual foram acusados três inspetores, foi resultado de "uma situação de tortura evidente".

Vem aí uma 'bazuca' para a habitação social: 1.251 milhões de euros para seis anos

A promessa foi feita esta segunda-feira pelo primeiro-ministro António Costa, que também quer ver mais casas para a classe média, através do acesso ao arrendamento acessível.

EUA. Campanha de Trump desiste de principal queixa no processo judicial na Pensilvânia que disputa resultados eleitorais

d.r.

Advogados republicanos retiraram parte a alegar que mais de 682 mil votos teriam sido contados “em segredo”, uma ideia que outros advogados do partido já contrariam num processo paralelo no mesmo estado.

Hungria e Polónia vetam orçamento comunitário e fundo de recuperação

Os governos de Viktor Orbán e de Mateusz Morawiecki põem um travão à entrada em vigor do próximo Quadro Financeiro Plurianual e do novo Fundo de Recuperação. É a retaliação por ter sido aprovado o novo mecanismo que condiciona o uso dos dinheiros europeus ao respeito pelo Estado de Direito.

Defesa de Rui Pinto pediu uma nova perícia ao material informático. Tribunal disse “não”

No requerimento apresentado ao coletivo de juízes que está a julgar o processo, a defesa de Rui Pinto suscitou “a eventual quebra da genuinidade do material analisado” pela Polícia Judiciária (PJ), mas o tribunal não encontrou “qualquer utilidade/interesse para a descoberta da verdade material na realização de nova perícia”.

Covid-19 em Portugal. Novo máximo no número de mortos (91) e 3996 infetados em 24 horas

Esta segunda-feira, em dia de mudança no sistema de análise de dados da DGS, os novos casos no país distribuem-se assim: 2063 no Norte, 1350 em Lisboa e Vale do Tejo, 462 no Centro, 56 no Algarve, 39 no Alentejo, 16 na Madeira e 10 nos Açores

O boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 91 óbitos e 3996 novos casos de covid-19 em Portugal. Para além disso, há 3560 recuperados, bem como mais 111 internados (já são, neste momento, 3040).