Cidades de 15 minutos: o novo modelo de urbanismo que várias metrópoles já estão a aplicar

A distância que vai de casa até ao trabalho, à escola, ao supermercado ou ao ginásio explica o tempo passado todos os dias dentro dos transportes. Essa mobilidade, feita de automóvel na maioria das vezes, é um dos grandes problemas das cidades. À procura de uma solução, Carlos Moreno, urbanista e professor na Universidade Sorbonne, quis saber por que razão as pessoas passam o equivalente a um dia de trabalho por semana em deslocações e percebeu que as cidades estão totalmente segmentadas: vive-se numa zona, trabalha-se noutra e fazem-se as compras algures entre as duas. Se tivéssemos tudo o que é essencial a uma distância de um quarto de hora a pé ou de bicicleta, ganhava-se tempo e sustentabilidade, concluiu o investigador. E assim nasceram as ‘cidades de 15 minutos’, um novo conceito urbano que está a ser implementado em Paris e ao qual a experiência de confinamento veio dar ainda mais sentido nos últimos meses.

“A melhor mobilidade é mais reduzida, opcional, descarbonizada, feita a pé ou de bicicleta. Para isso é preciso que as pessoas tenham ao seu alcance as funções essenciais: habitação, trabalho, aquisição de bens, saúde, educação e distração. Mas nas cidades modernas há uma separação espacial dessas funções”, explica ao Expresso Carlos Moreno, investigador franco-colombiano e autor do conceito das ‘cidades de um quarto de hora’.