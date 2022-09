Tribunais Administrativos portugueses são os segundos mais lentos da Europa

“Uma justiça lenta não é uma justiça justa.” Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas depois de uma reunião com Linos-Alexandre Sicilianos, presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, França. Foi em junho do ano passado. O Presidente da República dizia que era imperioso “acelerar a justiça”, tanto por cá como por lá, na Europa.

Em janeiro de 2016, Marcelo já tinha desenvolvido o assunto por cá, em Coimbra: a questão “fundamental” da justiça portuguesa “é a sua lentidão, sobretudo nas áreas muito especializadas”, declarou no discurso que fez no Fórum Anual de Graduados no Estrangeiro. “Uma justiça lenta é uma justiça que é um travão enorme em termos culturais, económicos e sociais.” Mas não deixou que as palavras lhe comprassem inimigos: o problema não era dos profissionais, cuja qualidade era “muito elevada”, mas sim de “questões organizativas”.