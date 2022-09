Sensores inteligentes para inspecionar o distanciamento social no trabalho

A preocupação inverteu-se: se antes as empresas investiam em sensores para garantir a otimização de espaço, para colocar mais pessoas em áreas com menos metros quadrados, agora a ideia é garantir que a distância entre secretárias e funcionários seja a maior possível.

A tecnologia chegou primeiro aos escritórios da Coca-Cola, da Facebook e da Dell, mas muitas empresas, restaurantes e hotéis em todo o mundo já seguiram o exemplo. Tal como detetores de fumo, sensores inteligentes são dispostos estrategicamente para monitorizar o distanciamento social e até o uso de máscaras no interior das firmas.

