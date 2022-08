Mais de 80 hotéis podem fechar até ao final do ano

Desde o início do mês, no Porto já fecharam as portas 20 hotéis, num total de mais de 3200 camas. “O cenário é dramático e até ao primeiro trimestre de 2021 não se afigura melhor”, diz Luís Pedro Martins. Após reunir com hoteleiros e associações do sector, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) aponta para um congelamento da atividade superior a 70%, o que pode “precipitar o fecho de mais de 80 hotéis”. Sem turismo externo e o mercado nacional confinado com o recolher obrigatório em todo o Grande Porto, as reservas de quartos caíram a pique, com taxas de ocupação abaixo dos 20%. “Cerca de 10% das unidades hoteleiras que fecharam em março não reabriram e receio que aconteça o mesmo nesta segunda vaga pandémica, se não houver medidas de compensação mais robustas do Governo, como moratórias fiscais ou apoios à tesouraria a fundo perdido”, refere Rodrigo Pinto Barros.

O líder da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) afirma que em outubro a quebra de turistas foi mitigada com visitantes city break nacionais e eventos empresariais, nichos “relevantes para o Porto, mas paralisados pelas limitações de circulação e recolher obrigatório”. Pinto Barros avança que Porto e Lisboa são as cidades mais afetadas pelo “brutal” cancelamento de reservas nas últimas duas semanas, temendo que “vários hotéis” desapareçam. “Não podemos ter novas restrições de 15 em 15 dias. O que pedimos são medidas estáveis e coerentes para gerir as nossas empresas”, reivindica.