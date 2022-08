Em busca de uma vacina. Haverá mesmo luz ao fundo do túnel?

1 Quantas vacinas estão a ser estudadas e em que fases?

No final da semana, havia registo de 234 vacinas em estudo, embora apenas 39 numa das quatro fases dos testes clínicos. Um grupo de 15 está na etapa II — para avaliar a segurança, as doses ou o esquema terapêutico adequados, por exemplo — e outras 10 estão na dianteira, isto é, já na fase III, a penúltima dos ensaios com humanos. Algumas, como a fórmula da Pfizer ou da Universidade de Oxford, estão prestes a avançar para a submissão ao escrutínio dos reguladores, por exemplo, das agências norte-americana (Food and Drug Administration – FDA) e europeia (European Medicines Agency – EMA) dos medicamentos. Obtida luz verde neste capítulo, a vacina seguirá para a última fase clínica, que consiste na monitorização em cenário real.