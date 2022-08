SNS tem apenas 27% dos médicos em regime de exclusividade

Entre janeiro e setembro deste ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) perdeu 278 médicos que se encontravam em regime de exclusividade. Segundo avançou o Ministério da Saúde ao "Público", "em setembro de 2020 encontravam-se em regime de exclusividade 5205 médicos especialistas a desempenhar funções no SNS", o equivalente a 27% do total. No último mês do ano passado, 28% dos médicos especialistas estavam em regime de exclusividade, num total de 5483 profissionais.

As contas da tutela não abrangem, no entanto, os trabalhadores independentes, nem "estão incluídas entidades em regime parcerias público-privadas (PPP)". Além disso, os números deixam de fora os médicos que escolheram trabalhar em exclusivo para o SNS depois de 2009, ano em que o regime de exclusividade foi extinto por Correia de Campos, ministro da Saúde na altura. O regime de exclusividade foi criado em 1990 pela então ministra da Saúde, Leonor Beleza.

"O Programa do XXII Governo Constitucional prevê a continuidade da política de reforço dos recursos humanos, melhorando a eficiência da combinação de competências dos profissionais de saúde e incentivando a adoção de novos modelos de organização do trabalho, baseados, entre outros, na opção pelo trabalho em dedicação plena. Esse compromisso mantém-se alinhado com o que está preconizado na Lei de Bases da Saúde", explicou o ministério tutelado por Marta Temido sem, no entanto, avançar qualquer medida concreta.

Bloco de Esquerda e PCP querem criar um novo regime de exclusividade e já entregaram as respetivas propostas de aditamento. O bloco quer um pagamento adicional de 40% e reduzir o horário em casos específicos e o PCP quer um aumento entre 20% e 40%, que varia de acordo com o horário de trabalho de cada médico.