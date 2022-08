Pedidos de nacionalidade continuam a aumentar

O número de pedidos de nacionalidade continua a aumentar e, no ano passado, Portugal registou 180.060 pedidos. Segundo o "Diário de Notícias", 121.087 estrangeiros conseguiram a nacionalidade portuguesa em 2019, um número que diminuiu face ao ano anterior - em que se registaram 127.950 pedidos - mas que mantém a tendência de crescimento. Aliás, desde 2018, o número de pessoas a conseguir nacionalidade portuguesa esteve sempre acima dos cem mil por ano. A comunidade brasileira lidera a lista de cidadãos que conseguiram a nacionalidade portuguesa no ano passado.

De acordo com os dados do Ministério da Justiça, entre 2015 e 2019, mais de meio milhão de estrangeiros passaram a ter identificação portuguesa. Estes números refletem os pedidos de pessoas que vivem legalmente em Portugal há cinco anos e de cidadãos que estão casados com portugueses há pelo menos três anos.

Esta quarta-feira entrou em vigor uma nova lei, cujo objetivo é agilizar os processos de nacionalização e, segundo o documento publicado em Diário da República, serão beneficiados com esta nova lei sobretudo os filhos de imigrantes que nascem em Portugal. Neste caso, a nacionalidade é dada aos "nascidos no território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respetivo Estado, que não declarem não querer ser portugueses, desde que, no momento do nascimento, um dos progenitores resida legalmente no território português, ou aqui resida, independentemente do título, há pelo menos um ano".