Covid-19. Há 150 reclusos infetados nas prisões portuguesas (125 estão em Tires)

O recente surto de covid-19 no Estabelecimento Prisional de Tires, no concelho de Cascais, já afetou 125 reclusas (as quatro reclusas iniciais e mais 121 na sequência de testagem geral). E também um elemento do corpo da guarda prisional e um trabalhador avençado da área da saúde, a que se juntam mais três guardas prisionais e um profissional de saúde que, tendo feito testes fora desta triagem, informaram, ao final da tarde de domingo, ter tido resultados positivos.

