Braga. Ricardo Rio eleito para o Comité Executivo da Eurocities

Ricardo Rio foi eleito esta quinta-feira para um mandato de três anos no Comité Executivo da Eurocities, a maior rede europeia de cidades, tal como foi anunciado no decurso da Assembleia Geral anual desta Associação, pela primeira vez realizada em formato digital devido à pandemia. Na votação, Braga recolheu 54 votos (a terceira maior votação), tendo ficado com um dos quatro lugares vagos para os quais concorreram nove cidades: Bilbau, Birmingham, Glasgow, Florença, Madrid, Oslo, Roterdão, Tallinn. Além de Braga, foram ainda reeleitas as cidades de Florença e Roterdão e eleita a cidade de Oslo.

“Esta é uma eleição muito relevante para a cidade de Braga, pois passamos a estar na direção da maior e mais relevante rede de cidades europeias e que tem um impacto enorme junto das instituições europeias” realçou o autarca que se encontra em isolamento profilático há mais de uma semana, apesar de ter testado negativo à covid-19. Para Ricardo Rio, com a presença do município minhoto na Comité Executivo da Eurocities “culmina também o nosso trabalho de afirmação internacional de Braga, que foi uma aposta clara desde que chegamos à gestão da cidade”.

Braga aderiu à Eurocities em 2016 e tem participado ativamente em diferentes grupos de trabalho e diversos fóruns. Ainda recentemente foi renomeada como responsável pelo Grupo de Trabalho das Pequenas e Médias Empresas e Empreendedorismo. O autarca do PSD foi um dos principais rostos das mais recentes iniciativas da rede, como a a campanha 'Cities4Europe – Europe for Citizens' e o compromisso com o Pilar dos Direitos Sociais da União Europeia.

Na conferência anual deste organismo, na passada semana, Ricardo Rio lembrou que as cidades se debatem com “mudanças críticas” resultantes de crises provocadas pelas mudanças climáticas, migrações e agora pela pressão económica devido à covid-19, situação “que revelou a capacidade e flexibilização das autoridades locais para dar resposta a problemas que não eram da sua competência, mas que passaram a ser enfrentados como tal”.

Ricardo Rio destacou ainda que espera “ajudar a Eurocities a obter um maior envolvimento das cidades na definição das políticas comunitárias a nível europeu e fortalecer o papel dos autarcas nos centros de decisão, não só em Bruxelas, mas também nas capitais de governo”, convicto que “estar sentado na Comissão Executiva junto de diversos colegas europeus irá fortalecer o papel de Portugal nesta rede”.

De acordo com o autarca, esta eleição vem reforçar ainda mais a representatividade internacional de Braga nas instâncias internacionais. Em comunicado, a Cãmara de Braga recorda que Ricardo Rio é membro do Comité das Regiões e membro do Comissão Executiva do Global Parliament of Mayors, além de Presidente da Associação de cooperação transfronteiriça Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular. É também um dos Champion Mayors for Inclusive Growth da OCDE.

A Eurocities foi fundada em 1986 por seis grandes cidades: Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milão e Roterdão, e pretende promover o intercâmbio das melhores práticas e representar os interesses das grandes cidades junto das instituições comunitárias, promovendo a inclusão das exigências urbanas nas políticas europeias. Integra atualmente 140 cidades de mais de 40 países, enquanto membros de pleno direito e mais 50 enquanto membros associados.

A rede era até hoje presidida pela presidente de Estocolmo, Anna König Jerlmyr, tendo passado a pasta à cidade de Florença, liderada pelo autarca Dario Nardella, que é o novo presidente da rede. Fazem ainda parte do Comité Executivo os autarcas de Barcelona, Varsóvia, Leipzig, Gent, Liubliana, Nantes, Viena, Roterdão e Oslo.

Para 2021, tendo em conta a situação pandémica, a Eurocities tem como principais prioridades de ação o financiamento da recuperação das cidades, “apoiando o acesso aos recursos da União Europeia e desenvolvendo um melhor conhecimento dos fundos comunitários para alcançarmos cidades saudáveis, prósperas e inclusivas, no caminho da neutralidade climática até 2050”.