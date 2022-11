Um quarto das escolas do ensino básico discrimina alunos repetentes

Em muitas escolas, o percurso académico dos estudantes é determinante na formação das turmas, com pelo menos um quarto dos estabelecimentos do ensino básico a discriminar os alunos que trazem chumbos no currículo, concluiu uma equipa de investigadores da Universidade Nova de Lisboa naquele que é o maior estudo sobre o fenómeno da segregação em escolas públicas. O problema é há muito conhecido, mas nunca antes tinha sido quantificado.

O que os investigadores da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) verificaram é que, em média, 20% dos alunos do 5º ao 9º anos com pelo menos uma retenção são colocados em ‘turmas de repetentes’, mas há práticas muito diferentes entre escolas. Num quarto dos estabelecimentos de ensino a segregação só atinge, no máximo, 10% dos alunos que já chumbaram. Mas noutro quarto chega a afetar, pelo menos, um terço dos estudantes repetentes.