Igreja perde guerra contra freira no Supremo

Gabriela Ferreira escolheu o nome de Maria Madalena de Jesus no dia em que decidiu ser freira e renunciar a uma vida confortável de menina de família. Ainda muito jovem, fundou com outras devotas a Pia União das Escravas do Divino Coração de Jesus que se dedicou ao ensino pré-escolar e ao acolhimento de jovens açorianas que iam estudar para o continente e não tinham onde ficar.

Ao longo de 60 anos, através de heranças e doações, o património da Pia União foi crescendo e Maria Madalena, que foi eleita madre superiora pelas irmãs religiosas depois da morte da primeira líder, geriu os bens sem qualquer interferência da Igreja.