David Attenborough. O meu testemunho ao mundo

Davos, janeiro de 2019. Não o habitat natural de sir David Attenborough, mas ei-lo aqui, de fato e gravata, falando a uma sala cheia de financeiros, CEO e líderes mundiais. Mostra-lhes clipes de filmes, as consequências das nossas ações sobre o mundo natural: um orangotango agarrado ao único ramo de uma única árvore no que costumava ser uma floresta tropical verdejante; imagens horríveis de morsas enormes caindo de falésias, sem encontrarem onde descansar, por o recuo do gelo marinho ter empurrado centenas delas para uma pequena praia. A audiência está visivelmente comovida. Na fila da frente, Christine Lagarde, então chefe do FMI, está em lágrimas.

No palco, com a sua voz pausada, calmante, Attenborough explica como se chegou a isto, como efetivamente destruímos os nossos recursos mais cruciais e, mais importante, o que é possível fazer a esse respeito, aquilo que eles — os que estão naquela sala, gente de influência e poder e peso financeiro — podem fazer. No dia seguinte, é entrevistado no palco pelo duque de Cambridge, e há uma ovação de pé.

