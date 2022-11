O que pode vir aí de medidas novas

Uma das hipóteses em cima da mesa passa por impor um novo confinamento, diferente do de março, nas duas primeiras semanas de dezembro. A solução que está a ser estudada pelo Governo implicaria fechar alguns sectores, por exemplo o do comércio, mas em princípio não encerrar as escolas. Em cima da mesa estão também restrições à circulação de pessoas, até porque assim se evitariam grandes deslocações nos feriados e pontes de dezembro, numa tentativa de conter a situação até ao Natal.

O ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, avançou na concertação social com a ideia de impor ‘maioritariamente’ o teletrabalho obrigatório — mas deu nota de que a ideia não colheu apoio junto dos parceiros sociais.