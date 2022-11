"A linha do Norte está cortada no sentido Sul-Norte, na zona de Fornos, devido a um abalroamento de um comboio e uma viatura ligeira de passageiros que provocou um ferido ligeiro", explicou a fonte do CDOS de Coimbra.

A mesma fonte indicou que o ferido ligeiro foi o "condutor da viatura, que foi transportado para os Hospitais de Coimbra".