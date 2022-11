“Espera-nos algo que nunca vimos nas nossas vidas”

O Governo falhou no planeamento dos escassos recursos do Serviço Nacional de Saúde para acudir a um número de doentes nunca visto. A crítica é feita pelo representante dos gestores dos hospitais públicos em entrevista ao Expresso.

Alexandre Lourenço avisa que temos de estar preparados para um colapso dos cuidados de saúde. “Lamentamos ter deixado tantas pessoas para trás, sabendo que outras mais vão ficar.”

