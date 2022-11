Covid-19: “Já temos hospitais a alugar espaços aos privados”

A ministra da Saúde insiste em que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ainda não precisa de ajuda, mas os gestores hospitalares já começaram a pedir apoio às unidades privadas e sociais.

O aumento de doentes infetados obrigou a agir cada um por si e os administradores criticam a falta de diálogo: “Os sectores social e privado não estão parados à espera do SNS”, avisa Alexandre Lourenço.

