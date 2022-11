Covid-19. Pico da pandemia é esperado dentro de três semanas

O número de novos casos diários em Portugal vai continuar a crescer e as estimativas apontam para que o país ultrapasse as cinco mil novas infeções por dia muito em breve. O impacto deste aumento vai pressionar ainda mais os hospitais durante, pelo menos, um mês. Ainda assim, há sinais de que a velocidade de transmissão do vírus está a abrandar e com isso é possível estimar que o pico desta onda possa ocorrer na terceira semana de novembro, caso entretanto não surjam grandes surtos.

Dizer que o vírus está a propagar-se a um ritmo menos veloz significa que o número médio de pessoas que cada infetado contagia, o chamado Rt, está a cair há já alguns dias, incluindo nas regiões do Norte e de Lisboa, que têm tido o maior número de casos. “É preciso muita cautela, mas a evolução do Rt a que estamos a assistir já nos permite ver um pico, uma luz ao fundo do túnel”, avança Manuel Carmo Gomes, um dos especialistas em epidemiologia ouvidos pelo Governo, que tem estado a monitorizar a evolução da pandemia em Portugal.