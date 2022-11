Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, morreu aos 48 anos

Sindika Dokolo morreu esta quinta-feira, confirmou à Lusa fonte ligada à família. O empresário e colecionador de arte de 48 anos era casado com Isabel dos Santos, empresária e filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos.

Nas redes sociais, há algumas horas, Isabel dos Santos publicou uma fotografia em que surge com o marido e o filho de ambos. No instagram, escreveu: "My love...".

As causas da morte não são ainda conhecidas. No entanto, a imprensa congolesa adianta que Sindika Dokolo morreu no Dubai, quando praticava mergulho. Fontes angolanas, citadas pela Lusa, indicaram ainda que a causa da morte foi uma embolia.

No twitter, alguns deputados da Assembleia Nacional da República Democrática do Congo lamentaram a morte de Dokolo e deixaram as condolências à família.

Dokolo era o maior colecionador de arte africano, com mais de 3000 peças, e casado há 18 anos casou com Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo Santos, com quem tinha quatro filhos.

Sindika Dokolo tinha 48 anos, nasceu no antigo Zaire, atualmente, República Democrática do Congo. Filho de pais congolês e mãe dinamarquesa, o empresário cresceu entre a Bélgica e França, onde se formou em Economia, Comércio e Línguas Estrangeiras na Universidade Pierre e Marie Currie em Paris.

Tal como Isabel dos Santos, os negócios de Sindika Dokolo estavam a ser investigados pela justiça angolana, na sequência das revelações do Consórcio Internacional de Jornalistas que ficaram conhecidas como “Luanda Leaks”. O casal é suspeitos de ter lesado o Estado angolano em milhões de dólares e foram alvo de arresto de bens e participações sociais em empresas, em dezembro do ano passado, por determinação do Tribunal Provincial de Luanda.

Em 2017, Dokolo foi condenado a um ano de prisão na República Democrática do Congo por alegada fraude no ramo imobiliário. À época argumentou que a condenação tinha motivações políticas.

Aos 15 anos começou a sua coleção de arte, criando mais tarde a Fundação Sindika Dokolo, cujo objetivo é promover as artes e festivais de cultura em Angola e noutros países.

Crítico dos quase 20 anos do regime do Presidente Joseph Kabila na República Democrática do Congo, Sindika Dokolo esteve cerca de cinco anos no exílio, devido aos processos movidos contra si em Kinshasa, tendo regressado apenas em maio de 2019, já depois da chegada ao poder de Félix Tshisekedi, que tomou posse como chefe de Estado congolês em janeiro.