Todos os dias são detidos 22 condutores por terem a carta caducada há anos

Desde o início do ano, as autoridades já detiveram 6492 pessoas por conduzirem com carta caducada há mais de cinco anos. Isto equivale a 22 detenções por dia, segundo escreve esta quarta-feira o “Jornal de Notícias”. A Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR) aponta que a principal causa deste fenómeno é o “desconhecimento das alterações legislativas.”

A mais recente mudança na lei é de 2017: antecipa a renovação das cartas de veículos ligeiros para os 50 anos a todos os condutores que tiraram a habilitação antes de 2 de janeiro de 2013. A alteração levou a que o número de detenções por condução sem carta válida tenha subido em 2018 e 2019, explica a ANSR, assim como o número de contraordenações, que este ano, até meados deste mês de outubro, já eram 2518.

“A ignorância na lei não é desculpa, mas a verdade é que estas pessoas não criam um risco adicional nas estradas”, argumenta ao “JN” José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Este ano, estarão a infringir a lei todos os condutores entre os 52 e os 57 anos que não tiverem renovado a carta - uma renovação “meramente administrativa”, diz José Manuel Trigoso, acrescentando que o Instituto de Mobilidade e Transportes “sabe quem são” estas pessoas e, por isso, “podiam avisar” quando fosse altura da renovação.