Padre jesuíta de colégio em Santo Tirso foi sete vezes acusado por ex-trabalhadores de assédio moral

Um padre jesuíta que é ex director-geral e atualmente director-adjunto do Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, foi alvo de pelo menos sete queixas-crime por assédio moral este ano e no ano passado, escreve o “Público”. Os queixosos são funcionários ou ex-trabalhadores do complexo educacional, que denunciam vários episódios em que se dizem ter sentido humilhados, pressionados, intimidados ou ameaçados pelo sacerdote. Um dos inquéritos foi arquivado e em pelo menos num outro o padre foi constituído arguido por suspeitas do crime de perseguição.

Três dos queixosos foram entretanto despedidos ou afastados dos lugares que ocupavam. Há dois casos a correr no Tribunal do Trabalho de Braga, e outro despedimento por alegada extinção do posto de trabalho está em vias de ser impugnado judicialmente. Estes três processos têm como ponto em comum o padre Filipe Martins, ex-coordenador nacional do Sistema de Protecção e Cuidado (SPC) de Menores e Adultos Vulneráveis da Companhia de Jesus. Sobre as denúncias, o gabinete de comunicação da instituição considerou “não terem fundamento”, não dando mais pormenores sobre as mesmas, “uma vez que estão em segredo de Justiça”.

Dois padres que trabalharam com o padre Filipe Martins dizem que este chegou com “uma atitude de patrão, a roçar a intimidação para com algumas das pessoas que aqui trabalham”, munindo-se de uma “ingratidão que ronda a insolência”, dizem os padres José Martins Lopes (atualmente director da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Braga) e Alberto Sousa. Por sua vez, a Companhia de Jesus argumenta que, durante esse período, “se instalou, de forma incompreensível, um clima de resistência interna” na instituição, que foi “crescendo ao longo do tempo”. Diz ainda que confia nos tribunais portugueses e aguarda com serenidade as decisões judiciais.

"O Jornal Público noticia agora a existência de sete queixas-crime contra o P. Filipe Martins, das quais uma terá já sido arquivada. Apesar de ter conhecimento de apenas quatro queixas e do seu conteúdo estar sob segredo de justiça, a Província Portuguesa da Companhia de Jesus considera que as acusações referidas no jornal não têm qualquer fundamento. Confiando na justiça dos tribunais, acredita ainda que a tramitação judicial permitirá apurar a verdade dos factos, embora, lamentavelmente, o bom nome das pessoas seja sempre atingido", defende a instituição, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Notícia atualizada às 14h20, com conteúdo de um comunicado da Província Portuguesa da Companhia de Jesus