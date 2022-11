Covid-19. Turistas estrangeiros excluídos da proibição de viajar entre concelhos, se forem para hotéis

Os turistas estrangeiros que têm reservas em hotéis ou estabelecimentos de alojamento local não vão ficar abrangidos pela proibição de viajar entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro, decretada pelo Governo como medida de contenção da pandemia de covid-19, apanhando o fim-de-semana com o dia de finados, a 2 de novembro, em que as pessoas habitualmente se deslocam a vários lugares para irem aos cemitérios.

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) avança ter pedido esclarecimentos à tutela sobre as restrições à mobilidade que vão vigorar no país entre as zero horas de 30 de outubro e as 6h00 de 3 de novembro, ao que a Secretaria de Estado do Turismo precisou que a limitação de circulação entre concelhos não se aplica "às deslocações de cidadãos não residentes em território nacional continental para locais de permanência comprovada".

Hotéis, alojamentos locais e outros empreendimentos turísticos inserem-se nestes "locais de permanência comprovada", segundo clarificou, também, a Secretaria de Estado do Turismo à associação.

Neste caso, a reserva do hotel irá servir de prova para permitir que turistas estrangeiros possam circular entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro. Mas esta excepção só se aplica para a deslocação até ao hotel, e uma vez instalado o turista terá de acatar a limitação de ficar no concelho onde a unidade turística se insere.

Também os emigrantes, madeirenses ou açorianos que nesta altura tinham reservas em empreendimentos turísticos ficam com 'salvo conduto'. Conforme precisou a Secretaria de Estado do Turismo à AHRESP, nas exclusões à proibição de viajar entre concelhos "incluem-se os turistas estrangeiros, bem como os cidadãos nacionais residentes nas regiões autónomas e fora de Portugal".

A "imensa perturbação" em cancelamentos de reservas nos hotéis

Além da AHRESP, também a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) tinha apelado ao Governo para excluír os hóspedes com reservas já efetuadas da proibição de circular entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro, pelos “impactos que a medida pode acarretar nas reservas em estabelecimentos hoteleiros”.

“É necessário acautelar que as poucas reservas efetuadas para esse período possam ser concretizadas, permitindo aos hóspedes deslocar-se dos seus concelhos de origem para aqueles onde os estabelecimentos se localizem", frisou Raul Martins, presidente da AHP, enfatizando a "imensa perturbação e cancelamentos" que a proibição gerou junto de alguns estabelecimentos hoteleiros.

Quer para turistas nacionais, quer para estrangeiros, o presidente da AHP defendeu ser “necessário garantir que estas deslocações possam ser asseguradas, com o comprovativo de reserva nos hotéis, em data prévia ao anúncio da medida" e garantiu que "os hotéis cumprem todas as regras da DGS e do Governo, são certificados com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal e existirá um geral cumprimento das regras de não deslocações inter-concelhos senão para esse fim de alojamento”.

Neste apelo para se criarem excepções às restrições decretadas no caso dos hotéis e alojamentos turísticos, Raul Martins lembrou que “estamos a enfrentar uma previsível quebra de dormidas neste ano que pode chegar a 46,6 milhões, e a uma perda de receita da ordem de 3,6 mil milhões de euros", e que "seria uma inconsciência não segurar as poucas oportunidades que ainda temos”, e "com o sacrifício cego das poucas unidades hoteleiras e trabalhadores que lutam por manter as portas abertas”.