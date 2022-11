10 Notícias que marcaram o dia

Covid bate recordes

3960 novos infetados, 24 mortos e 1657 doentes de covid-19 recuperados, são os números do dia da pandemia. No total são já 51 996 os casos ativos no país e há dois recordes para os novos casos: Lisboa tem 1105 e a região centro 558 novos casos.

Orçamento votado na Assembleia da República

Entre os votos a favor do PS, as abstenções de PCP, PAN, Verdes e deputadas não inscritas e os votos contra de Bloco e partidos de direita, a viabilização do Orçamento do Estado estava garantida. Hoje foi o dia da sua discussão e votação na generalidade. AQUI pode ver como aconteceu o debate.

Governo prepara medidas extra

No próximo sábado o Governo terá um Conselho de Ministros extraordinário para discutir novas medidas de controlo da pandemia, "ações imediatas", apurou o Expresso. Até lá as ministras da Saúde e do Estado e da Presidência estão a ouvir epidemiologistas, enquanto o ministro da Economia está a ouvir os parceiros sociais.

Matosinhos com medidas extraordinárias

Luísa Salgueiro, presidente da câmara de Matosinhos, anunciou hoje que vai adotar medidas semelhantes às de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras. De acordo com as autoridade de saúde local encontram-se sob vigilância no concelho 3154 pessoas, sendo as gerações mais jovens as mais afetadas. Ao todo, estão infetados 1080 doentes.

200 aeroportos à beira da falência

Os efeitos da pandemia na aviação não se cingem às companhia aéreas. Segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Conselho Internacional dos Aeroportos, são cerca de 193 os aeroportos europeus que podem entrar em insolvência nos próximos meses.

Natal "diferente" em toda a Europa

Marcelo Rebelo de Sousa já o tinha avisado, agora foi a vez de Ursula Von der Leyen anunciar que o "Natal será diferente" por toda a Europa. "Muito depende do comportamento de cada indivíduo - ao nível regional, nacional e europeu -- mas também da maneira como iremos reagir nas próximas semanas. Mas acho que vai ser um Natal diferente", disse hoje a presidente da comissão europeia.

Salário mínimo na Europa?

Não impõe um valor mínimo para a Europa, mas a Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira uma proposta legislativa para assegurar "salários mínimos adequados" em todos os Estados-membros. Atualmente, 21 Estados-membros têm um salário mínimo, enquanto nos restantes seis - Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia -- o mesmo é garantido exclusivamente através dos acordos coletivos.

Mário Ferreira pede mais tempo para avaliar OPA

O empresário Mário Ferreira pediu à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários mais tempo para se pronunciar sobre a decisão preliminar que obriga ao lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Media Capital, a dona da TVI.

França acusa Turquia de "intimidação"

Erdogan considerou "ignóbil" e feita por "canalhas" uma caricatura sua publicada no jornal satírico "Charlie Hebdo". Emmanuel Macron respondeu esta quarta-feira considerando que a França "nunca renunciará aos seus princípios e valores" ignorando "tentativas de desestabilização e intimidação".

Eleições no Benfica

Luís Filipe Vieira, José Noronha Lopes ou Rui Gomes da Silva, um acabará o dia como presidente do Benfica. Ao começo da tarde já o recorde de votantes tinha sido batido. Na Tribuna pode acompanhar tudo.