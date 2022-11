Expresso é finalista do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa pela reportagem multimédia “Nestes barcos chegam fantasmas”

Das 46 candidaturas a nível nacional, a reportagem realizada em Lampedusa pela jornalista do Expresso Ana França foi uma das seis finalistas do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, juntamente com trabalhos da Antena 1, Público, RTP, ECO e Diário de Notícias. Pode ver ou rever a reportagem multimédia aqui.

Ao todo foram nomeados 18 finalistas da quarta edição do prémio, organizado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal nas categorias regional, nacional e estudante. Este ano foi apresentada uma quantidade recorde de 93 candidaturas de jornalistas e estudantes de todo o país (a média das três edições anteriores foi de 35 candidaturas), o que comprova o aumento da pertinência desta iniciativa, mas também amplia em larga escala o desafio colocado aos jurados na avaliação.

O prémio Fernando de Sousa, promovido pela Representação da Comissão Europeia em Portugal no âmbito do respeito pela liberdade e o pluralismo da comunicação social, é atribuído a jornalistas e a estudantes do ensino superior de cursos de jornalismo ou comunicação social que tenham contribuído de forma notável para clarificar questões importantes a nível europeu ou que tenham promovido um melhor conhecimento das instituições ou políticas da União Europeia em Portugal. Serve ainda para homenagear o jornalista Fernando de Sousa (1949-2014), protagonista de uma longa e marcante carreira dedicada aos assuntos europeus.

Os vencedores, um por categoria, serão anunciados, como previsto no regulamento, até ao fim de 2020, estando o formato da entrega dos prémios a ser adaptado de acordo com as limitações impostas pela evolução pandémica.