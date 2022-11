Quem quer "Salvar o Jardim de Sophia" do metro do Porto?

Salvar o Jardim de Sophia e 503 sobreiros, em Gaia, das obras de expansão do metro do Porto é a nova missão assumida por quatro associações com preocupações ambientais e culturais que acabam de lançar uma petição pública, denunciar o "incumprimento de Declaração de Impacte Ambiental" do projeto e propor soluções alternativas "mais baratas e de menor impacto".

Defensoras de "meios de transporte limpos e sustentáveis, com baixas emissões carbónicas", a Associação Cultural e de Estudos Regionais - ACER, a Campo Aberto - associação de defesa do ambiente, o Clube Unesco da Cidade do Porto; e o Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro - Grupo Ecológico, garantem que as suas propostas apresentam "melhor desempenho energético e ambiental" para as linhas Rosa (Casa da Música - São Bento) e Amarela (extensão até Vila d´Este, em Gaia)

"O objetivo principal é evitar a destruição do Jardim de Sophia (Praça da Galiza), com o consequente arranque de 65 árvores, e o abate de 503 sobreiros em Gaia, devidos às obras programadas para as duas linhas, argumentam as associações na petição dirigida à empresa Metro do Porto S.A., à Direção Geral do Património Cultural, à Agência Portuguesa de Ambiente, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e Presidentes da Câmara Municipal do Porto e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Depois de uma reunião com a administração da Metro do Porto, as signatárias sublinham, agora, que a empresa está obrigada por Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a "compatibilizar a conceção da estação da Galiza com a preservação integral do Jardim de Sophia, único, de autor e que se apresenta em estádio maduro [...], de desenho contemporâneo e único na cidade do Porto, cuja integridade física deve ser mantida".

"A empresa decidiu desrespeitar essa injunção apresentando a sua solução como inevitável, e argumentando que não vai destruir o jardim mas reconstruí-lo. Este sofisma esconde que o jardim será de facto destruído – quando a DIA é muito clara em obrigar à sua preservação integral – e que sobre os destroços se pretende construir algo inteiramente diferente", dizem.

No caso da linha Amarela, "a DIA determina a preservação integral do habitat de sobreiros do Monte da Virgem e a revisão do projeto porque se trata ali de um habitat protegido de inegável valor ecológico e acrescentado valor sociocultural, educacional e paisagístico. A Declaração recomenda ainda que sejam identificadas alternativas mais favoráveis para a localização do parque de materiais, que também afeta vários exemplares de sobreiro", acrescentam.

Assim, considerando que há alternativas ao abate de sobreiros e à destruição do Jardim, as associações defendem que estes projetos, nos moldes atuais, deve devem ser reprovados, promovendo uma petição pública nesse sentido.

Ao Expresso, fonte da direção da Metro do Porto, contra-argumenta que "o projeto passou todas as etapas do processo de licenciamento" e a fase de consulta pública, tendo já declaração de impacto ambiental e "tudo foi explicado a estas associações numa reunião de quatro horas".

No caso de Gaia, com a expansão da linha Amarela da Rotunda de Santo Ovídeo até Vila d´Este com paragens junto à Escola Soares dos Reis e ao Hospital de Gaia, a solução validade pela Agência Portuguesa do Ambiente contempla a replantação de 750 sobreiros nas Serras do Porto, um parque urbano que abrange as zonas de Gondomar, Paredes e Valongo".

Já para o Porto, o Jardim de Sophia, entre a Rotunda da Boavista e o Palácio de Cristal, será reabilitado com base num projeto do arquiteto Souto Moura, que é o projetista das estações da nova Linha Rosa (S. Bento, Santo António, Galiza e Casa da Música), com possibilidade de continuar, depois, para Norte, até aos Combatentes ou ao pólo da Asprela.