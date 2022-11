Recolher obrigatório vai ser estendido a 46 milhões de franceses

A situação sanitária continua a degradar-se em França, que registou, nas últimas 24 horas, 41.622 novos casos de covid-19, mais cerca de 15.000 do que na véspera, um novo recorde, segundo os dados oficiais hoje divulgados em Paris.

Segundo a Agência da Saúde Pública (AFP) francesa, nas últimas 24 horas foram contabilizadas mais 165 mortes. No total, o número acumulado de casos desde o início da pandemia está muito perto do milhão, com 999.043, enquanto o de mortes ascende a 34.210.

A taxa de positividade está agora nos 14,3% dos testes de diagnóstico, seis décimas acima da registada quarta-feira, refere a ASP, precisando que existem 1.955 focos de contágio ativos, mais 201 do que no dia anterior.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, admitiu hoje que a situação é grave e que o agravamento da pandemia vai obrigar ao prolongamento do recolher obrigatório, passando a afetar um total de 46 milhões de franceses.