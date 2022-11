“Os antibióticos têm de ser poupados, não podem ser esbanjados”

Os especialistas avisam, à semelhança do que fez a Organização Mundial da Saúde em julho, para a utilização inadequada destes medicamentos no tratamento de uma infeção que, no caso do SARS-Cov-2, é viral e não de origem bacteriana. A covid-19, defende José Neves, “vai fazer com que se aumente o consumo de antibióticos e o aumento das resistências”;