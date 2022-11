Fumo dos fogos de 2017 causou 100 mortes

Vieram fora do prazo habitual dos incêndios e isso tornou-os inesperados. Mas as causas que transformaram os incêndios de 15 de outubro de 2017 nuns dos mais devastadores de sempre emergiram de um perigoso cocktail meteorológico que juntou altas temperaturas e ventos fortes vindos da tempestade “Ophelia”, que assolava a Península Ibérica naquele início de outono. As chamas resultaram em 50 mortos e cerca de 70 feridos, mas após salvaguardar as perdas humanas diretas, “há todo um conjunto de fatores que são problemáticos” e o fumo pode matar tanto ou mais que o fogo, garante a investigadora Sofia Augusto, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

tiago miranda

Juntamente com uma equipa de investigadores portugueses, debruçou-se sobre o lado invisível da história, fechado em minúsculas e invisíveis partículas — as PM10, com um diâmetro até 700 vezes inferior ao de um fio de cabelo — que aumentaram para números muito elevados por altura dos incêndios. Provenientes quer da própria queima da madeira das árvores quer de poeiras que são arrastadas, de fontes industriais ou mesmo antropogénicas, como o tráfego, as partículas convivem connosco, embora sejam consideradas poluentes. “Com estes grandes fogos, há sempre a libertação para a atmosfera de grandes quantidades de poluentes, sendo que as partículas são um desses poluentes”, refere a primeira investigadora do estudo conduzido pelo ISPUP e publicado na revista científica “Environment International”.

