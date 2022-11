Facebook vai proibir anúncios antivacinas

O Facebook anunciou esta terça-feira que vai banir todos os anúncios que desencorajem a vacinação, no mesmo dia em que revelou estar a preparar uma campanha de sensibilização para a vacina contra a gripe, escreve o The Guardian.

A caça do gigante tecnológico à campanha de desinformação antivacinas deve arrancar já nos próximos dias, embora continuem a ser permitidos anúncios que contestem políticas e legislação em torno das vacinas, incluindo a tão aguardada para fazer frente à covid-19.

A decisão surge na sequência de uma enorme pressão por parte de legisladores e autoridades de saúde pública para que a rede social, atualmente com 2,7 mil milhões de utilizadores, bloqueasse os conteúdos antivacinas.

Anteriormente o Facebook já não permitia anúncios com informações falsas sobre as vacinas, mas continuava a ser conivente com a retórica antivacinas, caso essas mensagens não contivessem falsas alegações.

A decisão é tomada um dia após Mark Zuckerberg também ter avançado que a plataforma irá remover todos os posts que neguem o Holocausto ou distorçam os factos desse episódio histórico.

Também na semana passada a rede social começou a remover conteúdos relacionados com a teoria da conspiração QAnon.