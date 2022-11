Ensino superior. Quase 10 mil estudantes colocados na 2.ª fase

Praticamente 54 mil estudantes garantiram já a sua entrada no ensino superior, confirmando assim um aumento significativo de novos alunos inscritos nas universidades e politécnicos públicos.

Os resultados da 2ª fase do concurso nacional de acesso foram divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior e revelam a colocação de 9787 estudantes, entre jovens que não tinham conseguido entrar na 1ª fase, que não tinham concorrido sequer ou os que tendo ingressado na 1ª fase não tinham ficado satisfeitos com a colocação e tentaram outras alternativas.

Mais de metade dos 22.750 candidatos não conseguiu assim atingir o resultado pretendido. Mas de acordo com os dados do Ministério, deste total havia 9720 que já tinham tido colocação na 1ª fase e que, estando já matriculados, não perdem o lugar caso não tenham entrado na 2ª fase.

Somando as duas fases, o aumento de novos alunos no ensino superior é de 16% face a igual período do ano passado. E se a estas se juntarem depois todas as colocações que resultam de outras vias de ingresso no ensino superior, o Ministério espera atingir os 95 mil novos estudantes em 2020/21.

Notas altas e cursos vazios

Num ano atípico, em que as notas mínimas de entrada e as médias dos cursos mais disputados atingiram valores recorde, os resultados da 2ª fase não fugiram à regra. Como há sempre alunos que apesar de entrarem na 1ª fase acabam por não se inscrever ou rever opções, havia vários cursos entre o leque dos mais disputados que ainda tinham lugares livres. Mas por serem tão poucas acabam por ser ocupadas por alunos com médias tão ou mais elevadas que os colegas que entraram na 1ª fase.

Foi o caso, por exemplo, de Bioengenharia na Universidade do Porto, em que a nota do último a ingressar nesta 2ª fase (entram dois) foi de 19,58 valores. Ou de Medicina na Universidade Nova de Lisboa, com nota mínima de 19,42.

Há ainda o extremo oposto de licenciaturas que não tiveram qualquer colocado – mais de duas dezenas - e cujas vagas podem ainda vir a ser preenchidas através de outros concursos especiais, como os maiores de 23 anos, diplomados de cursos técnicos superiores especializados ou estudantes internacionais.

A maioria destas formações está na áreas das engenharias. A título de exemplo, refira-se o caso de Engenharia de Energias Renováveis no Politécnico de Bragança, que oferecia 66 vagas e que permaneceram vazias após estas duas fases do concurso. Ou de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no mesmo instituto e que não recebeu qualquer candidato para os seus 50 lugares. O mesmo curso no Politécnico de Viseu teve a mesma sorte.

Após as duas fases do concurso nacional de acesso ficaram por preencher um total de 4255 vagas que as instituições podem voltar a disponibilizar numa 3ª fase. A lista completa é conhecida a 22 de outubro.