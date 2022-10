Covid-19. Mutações do vírus sem impacto na carga viral ou severidade da doença

Até agora, não há nenhuma evidência científica de que as variantes do SARS-CoV-2 em circulação em Portugal tenham alterado o comportamento do vírus e os seus efeitos nos doentes. Apesar de já ter sofrido milhares de mutações desde dezembro, nada aponta para que as alterações do vírus tenham aumentado ou diminuído a carga viral, nem que tenham um maior ou menor impacto na severidade da doença. A única hipótese avançada em artigos científicos internacionais é a de que determinadas mutações possam estar associadas a uma maior transmissibilidade do vírus, mas mesmo essa possibilidade gera controvérsia entre cientistas e não está totalmente comprovada.

“Não há nenhum artigo que aponte para uma relação das mutações do vírus com a carga viral. Nem houve nenhum relato científico que demonstre inequivocamente que uma determinada mutação ou conjunto de mutações estejam associadas a uma maior transmissibilidade da doença”, afirma João Paulo Gomes, diretor do Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e coordenador do estudo sobre diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal.