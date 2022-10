Covid-19: Governo demora a autorizar testes rápidos

A decisão de utilizar testes para em 15 a 30 minutos despistar a infeção pelo coronavírus pandémico em locais de maior risco, como escolas ou lares, continua por avançar. A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) ofereceu meio milhão de análises ao Serviço Nacional de Saúde e o Governo prometeu dar uma resposta célere, mas quase um mês depois está tudo na mesma. Ou melhor, quase tudo.

Esta sexta-feira, a CVP abriu oficialmente as portas do posto fixo de Lisboa, onde os testes rápidos vão ser disponibilizados à população com um custo unitário de €20.

