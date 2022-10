Padres forçaram entrada nos hospitais e em funerais

D. José Ornelas revela que houve um braço de ferro entre a Igreja e as agências funerárias e denuncia que “em muitos lugares” os padres não foram chamados para acompanhar as cerimónias fúnebres. “Foi dramático”, diz. “Até houve sítios em que os padres se puseram à porta dos cemitérios” para evitar que os funerais se fizessem sem assistência religiosa.

O Estado não foi longe demais na limitação do acesso aos hospitais? E não devia a Igreja ter insistido?

Falou-se nisso mais do que uma vez. Houve contactos com as autoridades.

