Covid-19. Já há unidades de saúde pública em rutura, sem meios para controlar infetados

Ainda antes de o impacto dos novos casos chegar aos hospitais, é nas unidades de saúde pública, responsáveis pelo rastreamento de contactos, que se sente o embate. São os primeiros a ter noção do aumento, ao terem de contactar diariamente centenas de infetados para realizar os inquéritos epidemiológicos que permitem saber com quem é que os doentes contactaram e quais desses contactos devem ficar em isolamento. Com o número de novos casos a ultrapassar os 1200 em dois dias consecutivos desta semana, os médicos de saúde pública avisam que as unidades não têm capacidade de resposta e estão a deixar de conseguir realizar os inquéritos em 24 horas, o que impede que as cadeias de transmissão sejam travadas a tempo.

“Há já várias unidades de saúde pública em rutura porque não têm capacidade de resposta para o rastreamento de contactos face a este nível de casos. As mesmas unidades da região de Lisboa que tiveram problemas no início do verão têm agora menos recursos do que tiveram enquanto foram reforçadas porque entretanto esses meios foram desmobilizados. Sintra, Odivelas e algumas unidades de Lisboa estão com muitas dificuldades, além de outras na Região Norte”, avisa Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANSMP). “As autoridades de saúde estão a prio­rizar os inquéritos epidemiológicos, ou seja, a contactar os casos confirmados. Mas está a ser difícil ligar em tempo útil aos contactos que essas pessoas tiveram. Há situações em que já não é possível fazer todos os inquéritos epidemiológicos no mesmo dia em que chegam, nem em 24 horas. Não é preciso falar com muitos doentes e contactos para encontrar quem esteja à espera que lhes liguem.”