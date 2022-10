Polícia Judiciária faz buscas na Câmara do Funchal

Vários inspetores da Polícia Judiciária estiveram esta quarta-feira na Câmara do Funchal para buscas na sequência de uma queixa. As diligências foram confirmadas pela própria autarquia, que, ao início da noite, colocou um esclarecimento na página oficial do município.

O município adianta que, neste momento, está a colaborar com a Polícia Judiciária. Segundo a imprensa local, as buscas aconteceram no departamento que gere a contratação pública. É ainda dito que a ação da PJ foi desencadeado por uma denúncia e é referente a factos de 2018.

Fonte da Polícia Judiciária remeteu outros esclarecimentos para um comunicado que deve ser publicado esta quinta-feira.