Eurodeputados querem redução de 60% das emissões até 2023, mas falta negociar com os governos

O aumento da meta climática para 2030 passou, com as bancadas dos socialistas, verdes, esquerda radical e liberais a votarem em peso a redução em 60% das emissões com efeito de estufa nos próximos dez anos. O Parlamento Europeu vai assim além "dos pelo menos 55%" propostos pela Comissão Europeia.

