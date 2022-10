Alojamento Universitário. Protocolo do Governo com hotéis, alojamento local e pousadas só existe na teoria

O protocolo que o Governo fez com hotéis, alojamento local e pousadas da juventude para aumentar em 4.500 camas a oferta para alunos universitários deslocados está ainda longe desse número no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), diz o “Jornal de Notícias”. Além disso, os alunos não conhecem a alternativa - que tem preços fixos associados - e por isso a procura é nula.

Fonte da Movijovem, que gere as pousadas da juventude, disse ao "JN" que iria "disponibilizar até 500 camas" em 17 pousadas, por encaminhamento das universidades e dando prioridade aos bolseiros. Para já, ainda não têm nenhum quarto ocupado, assim como os restantes 15 privados envolvidos.

O Observatório do Alojamento Estudantil indica que os preços mínimos e máximos diminuíram entre 38% e 9,8%, em comparação com setembro do ano passado. No entanto, “o Observatório não está a incluir-nos e os estudantes não sabem que temos essa oferta”, disse ao “JN” João Teixeira, CEO do grupo Destination Hotel, em Lisboa.

No Porto, onde há 23 mil estudantes deslocados e apenas 1.500 camas, a situação “não está muito diferente dos outros anos”: “os preços não baixaram significativamente, continua a faltar oferta pública e o protocolo do Governo com AI ainda não disponibilizou camas”, disse Marco Teixeira, presidente da Federação Académica do Porto.