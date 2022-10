SEF confirma nova rota de imigração ilegal de Marrocos para Portugal

Há mesmo uma nova rota de imigração ilegal a partir de Marrocos para Portugal. A confirmação é avançada esta terça-feira pelo “Diário de Notícias” e sustenta-se numa investigação do SEF, partilhada há cerca de duas semanas com a GNR e a Marinha, que estão a colaborar no processo. Desde então que as três forças de autoridade têm trabalhado em conjunto para prevenir novos desembarques. Para isso, foram analisados vídeos feitos através de telemóveis pelos migrantes, o que possibilitou uma reconstituição completa do trajeto feito.

"Está confirmado que todas as seis embarcações que conseguiram chegar à costa portuguesa, no Algarve, partiram do mesmo ponto geográfico, El Jadida, na costa atlântica de Marrocos, e tinham como destino Portugal. Confirmou-se também que o trajeto é feito diretamente, apenas numa embarcação, e estima-se que demore entre 40 e 50 horas", sublinha fonte da 'task force' ao jornal. El Jadida, a antiga Mazagão portuguesa, fica localizada a cerca de 700 km em linha reta de território português.

A investigação foi partilhada com o Governo há poucos dias, que até aqui tem negado a existência de uma rota. Disse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em junho, quando já tinham chegado à costa portuguesa 48 imigrantes: "Não dramatizo aquilo que vejo ser muito discutido, nós não devemos cair no ridículo, devemos antecipar e ter rigor na investigação”. Desembarcaram em Portugal 96 pessoas vindas de El Jadida.