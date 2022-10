Julgamento do caso de Tancos. António Costa faz novo depoimento por escrito

António Costa vai ser novamente prestar depoimento por escrito no processo sobre o furto e a recuperação de armas em Tancos, noticiou o "Observador". De acordo com o jornal, o Tribunal de Santarém, onde o julgamento arranca a 2 de novembro, pediu esta terça-feira que o Conselho de Estado autorize o primeiro-ministro a testemunhar por escrito, à semelhança daquilo que sucedeu durante a fase de instrução.

Após ter sido acusado pelo Ministério Público, Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, chamou António Costa como testemunha de defesa, o que deu origem a um conflito com o juiz Carlos Alexandre. O magistrado insistiu na importância de ouvir presencialmente o primeiro-ministro, mas Costa acabou por ser interrogado por escrito.

Em 100 perguntas, António Costa respondeu de forma sumária com “não” a 32. E garantiu: “Considero que o professor doutor Azeredo Lopes sempre desempenhou com lealdade as funções de ministro da Defesa Nacional.”