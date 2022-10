Crime no aeroporto de Lisboa. O voo sem retorno de Ihor Homeniuk

No passado dia 12 de março a longa agonia de um cidadão ucraniano às mãos de três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Centro de Instalação Temporária no aeroporto de Lisboa chegava tragicamente ao fim. Ihor Homenyuk, 40 anos, foi declarado morto às 18h40. Longe, na aldeia ucraniana de Pidluby, Oblast de Lviv, a pouco mais de 30 quilómetros da fronteira com a Polónia, uma mulher de 37 anos ficou viúva, uma adolescente de 14 anos e um rapaz de oito ficaram órfãos de pai. Lá, como se fosse num planeta distante, ainda sem saber, uma família tinha ficado desfeita. Em Portugal, era um caso de polícia, um ucraniano morto em circunstâncias misteriosas. Na aldeia, era o Ihor. Na família, o centro do mundo.

Ihor Homenyuk era um rapaz da cidade. Nasceu em Novoiavorivsk, numa família humilde, cristã. A mãe era vendedora de balcão numa loja de comércio, o pai era motorista. Uma família que ganhava para o que comia, o que já era considerado um luxo. Nada do essencial lhe faltou na infância ou na juventude, coisa que nem todos os seus amigos podiam dizer. Ihor fez o ensino primário sem sobressaltos, sendo que o ensino secundário fê-lo numa escola do ensino técnico de Rodoviária, seguindo os trilhos do pai. “A família contava que ele era bom estudante e nunca na vida tivera queixa sobre o seu comportamento. Era muito tranquilo”, conta Oksana Homenyuk, 37 anos, viúva de Ihor, mãe dos seus filhos.