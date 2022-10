“Anticorpos” vão ocupar esta segunda-feira o Marquês de Pombal 

Para já, a organização não espera mais de três centenas de manifestantes, tantos quantos os que subscreveram o manifesto “Nós Somos os Anti-Corpos” em várias assembleias abertas de voluntário organizadas pela Climáximo. Este “coletivo aberto”, inspirado em movimentos de desobediência civil de defesa do ambiente, de direitos humanos ou contra o racismo, escolheu o dia 5 de Outubro de manhã para levar para as ruas mais uma das suas ações criativas. O ponto de encontro está marcado para as 11 horas no Jardim Amália Rodrigues e “os anti-corpos” marcham de seguida até ao Marquês de Pombal, onde pretendem “utilizar os seus corpos para bloquear a rotunda, replicando algumas das imagens da revolução Republicana de 1910, em defesa da “Res Publica”, a “coisa pública””, esclarece a Climáximo.

“A situação de absoluta emergência climática e social é a razão para esta acção de desobediência civil em massa”, explica ao Expresso Diogo Silva, jovem ativista que usa o tempo livre que lhe sobra do trabalho remunerado que conseguiu em part-time para se dedicar ao ativismo voluntário. “Na segunda-feira queremos falar da Res Pública, das leis públicas que têm de garantir que chegamos à neutralidade carbónica em 2030 e não em 2050, porque a ciência nos diz que é isso que tem de acontecer para evitar o colapso climático irreversível”.

Diogo não sabe se no fim do dia de segunda-feira poderá estar detido por ter participado num acto de desobediência civil, mas não tem dúvidas de que o fará e espera que muitos mais se juntem a eles. “Este tipo de ações são o último recurso perante anos de inação e hipocrisia climática”, sublinha, lembrando que “se ninguém nos liga quando a casa está a arder, o nosso dever é arrombar a porta, pisar propriedade privada e, mesmo que de forma ilegal, apagar o fogo e salvar vidas”.

Mas esta não é uma manifestação só pela ação climática. Na agenda também têm a reivindicação de “serviços básicos incondicionais”, porque, argumentam: “para sobrevivermos a estas crises é preciso garantir saúde, educação, habitação, alimentação, energia renovável e transportes de forma gratuita e no sector público, para todas as pessoas". E a exigência de “um limite máximo ao rendimento”. Diogo Silva, explica que querem ver criado “um imposto de 99% sobre os rendimentos que ultrapassem o montante de 150 mil euros anuais, ou seja 99% do que essas pessoas ganharem para além dos 150 mil euros deve ser aplicada ao serviço da sobrevivência da sociedade”. Diogo Silva defende que “é preciso ter a economia a cuidar das pessoas e não as pessoas ao serviço da economia".

Os “anticorpos” chamam a atenção para o facto de a atual crise sanitária estar “a provocar uma enorme crise económica e social, com 400 mil pessoas desempregadas, sem conseguir pagar rendas, contas ou comida, com o Serviço Nacional de Saúde no limite da sua capacidade” e alertam para o facto de que “a crise climática já mata 150 mil pessoas por ano" e que esse número pode quase duplicar até 2030 e que cenários como o dos incêndios de 2017, onde morreram mais de 100 pessoas em Portugal, se podem repetir, se nada for feito para inverter a situação.

"Sabemos que, mesmo que todas as emissões parem hoje, ilhas inteiras no Pacífico vão desaparecer, milhões de pessoas sem qualquer responsabilidade pela crise climática vão perecer perante um clima em caos e a vida de toda a nossa geração já está irremediavelmente ameaçada apenas por termos nascido neste momento histórico", lamenta Diogo Silva.

Estas ações, tal como a que está marcada para “Resgatar o Futuro” a 17 de outubro, estão ligadas ao movimento europeu “Climate Care Uprising”.